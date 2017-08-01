（中央社台北1日電）中國大陸正針對自媒體展開嚴打，北京網信辦近日約談各大網站相關負責人，責令立即對自媒體平台的八大亂象清理整治。其中，騰訊企鵝號於7月28日首先公告已處罰的305個帳號。



澎拜新聞報導，北京網信辦微信公號7月31日發文表示，近日，北京網信辦依法約談搜狐、網易、鳳凰、騰訊、百度、今日頭條、一點資訊等網站的相關負責人。其中，企鵝媒體平台積極響應貫徹「全面整治自媒體八大亂象的工作要求」，對平台內容進行清理。



企鵝媒體平台對近期違規帳號視其輕重級別做不同程度的處罰，帳號處罰總量305個，其中封停帳號198個，停止發文帳號107個。



除了貼出所有被處罰的帳號名單，公告還呼籲「希望各位企鵝號作者能夠引以為戒，加強對內容的把關，共同維護一個內容健康、秩序良好的自媒體平台」。



為使網友明瞭，公告舉例強調八大亂象包括:



一、個人及企業屬性帳號，違規發佈新聞訊息。例如：「解放軍投降了，蔡英文總統哈哈大笑」



二、題無禁區，挑戰公序良俗。例如：「美女死囚被一槍爆頭非常恐怖驚人」



三、低俗內容騙取點擊量。例如：「師妹的腿真白，教練快把持不住了!」



四、謠言虛假內容。例如：「前51區工程師爆料，18個外星人已取得身份」



五、驚悚血腥內容。例如：「印尼最殘忍的菜市場，肉類都是當場宰殺」



六、營銷廣告內容。例如欺騙消費者的違法廣告。



七、抄襲他人原創文章。例如：「3歲娃被燒面目全非: 媽媽為什麼要燒我」



八、使用過度誇張詞彙作為標題。例如：「這是一個刻骨銘心的視頻」1060801