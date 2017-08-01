研究：牙齦疾病與女性罹癌風險提高有關中央廣播電台 (2017-08-01 13:28)
美國一份研究今天(1日)指出，有牙齦病史的女性罹患數種癌症的風險較高，特別是在食道與乳房腫瘤方面。
研究結果已刊登在美國癌症研究協會(American Association for Cancer Research)期刊「癌症流行病學、生物標記與預防」(Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention)上。
根據這份研究，「有牙周病病史者，形成任何癌症的風險提高14%。」「在食道癌方面的關聯性最強，有牙周病的女性比起沒有的人(罹癌)機會超過3倍。」
研究人員也發現，在肺癌、膽囊癌、黑色素瘤與乳癌方面的「風險顯著較高」。
這份研究的時間橫跨1999至2013年，由超過6萬5千名停經後女性，填寫自我健康情況問卷而成。研究者對這群54至86歲女性平均追蹤8年。
過去已有研究顯示，有牙齦疾病的人罹患特定癌症風險較高。研究作者、紐約州立大學水牛城分校(State University of New York at Buffalo)公衛學院院長瓦克道斯基溫德(Jean Wactawski-Wende)則說，這份研究是第一次有人把焦點擺在牙齦疾病與所有癌症的關聯，而且研究對象全部都是女性。
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