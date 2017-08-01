（中央社記者吳家豪台北1日電）Facebook（臉書）用戶帳號及貼文管理引起關注，臉書今天表示，全球化社群管理團隊設有專負繁體中文內容的部門，必要時會與熟悉台灣法規的同事對帳號或貼文問題做出相應處理。



「自由時報」報導，國民黨智庫國政基金會7月27日召開記者會指控，台灣的臉書已進入「綠色恐怖」時代，頻頻管制批評民進黨政府的言論，將臉書使用人帳號停權處理，直言「臉書儼然變綠」。對此，臉書廣告代理商聖洋科技表示，無法影響臉書帳號的監督機制；臉書總公司則表示，不針對單一事件回應。



針對近期輿論對「社群守則」的問題，Facebook香港及台灣公共政策總監陳澍今天發文說明，Facebook一直以來都有一套「社群守則」，以及一個專門的團隊，審查被檢舉的貼文內容，為Facebook用戶提供一個友好且安全的使用環境。



陳澍指出，Facebook於亞洲、歐洲和美洲都設有全球化的專業社群管理團隊，負責跟進Facebook用戶針對不同類型的帳號或貼文問題提出的檢舉內容，協助確保Facebook在世界各地都有一個安全無虞的使用環境。



就台灣而言，陳澍透露，Facebook的全球化社群管理團隊也有專門負責繁體中文內容的部門，對大中華地區的語言及文化習慣都有很好的理解，必要時也會與Facebook熟悉台灣當地法律法規的法務部門同事，一起就不同類似的帳號或貼文問題做出相應處理。



陳澍說，Facebook在設計全球性「社群守則」的時候，主要從用戶的真實性和內容的安全性兩方面考量，希望這些政策協助用戶瞭解哪些類型的分享是在Facebook平台可以接受的、哪些類型的內容則可能會被第三方檢舉並有可能最終被移除。



他進一步解釋，Facebook的「社群守則」內容主要涵蓋「協助保障用戶安全」、「倡導有禮貌的行為」、「保障帳號和個人資料安全」、「保護智慧財產」等不同領域，每個領域中還會再進行相關主題的細分。同時，Facebook也非常強調用戶必須「使用您的真實身分」。



陳澍強調，Facebook從誕生之日起便要求用戶使用真實身分，這一規範化做法堪稱是Facebook「社群守則」的核心與基石。每一個用戶在Facebook上都應以自己的真實身分示人，Facebook因此訂定用戶必須使用真實姓名註冊的規範。



就全球範圍而言，陳澍指出，Facebook對於暫停或取消使用者帳號的基本原則還是遵循「社群守則」。換言之，若用戶在使用Facebook過程中出現違反「社群守則」的情況，他們的帳號可能會被Facebook暫停使用，屢犯者也可能會被取消帳號。除了對用戶真實性做出重要考量外，Facebook「社群守則」也涵蓋霸凌和騷擾、仇恨言論、濫用與發送垃圾訊息及網址等不同類別可能涉及用戶帳號和貼文分享的問題。



陳澍表示，Facebook非常尊重並推崇言論自由，也會對違反「社群守則」的言論做出不同程度和形式的處理，Facebook的「社群守則」對不同內容範疇都有較細緻的分類與說明，關於帳號和內容刪除的具體操作主要分成兩個途徑。



首先，Facebook的工程師團隊開發不同技術方式來協助檢測並有效阻止使用假名或冒名的虛假帳號行為；其次，有鑒於Facebook全球社群日益壯大，Facebook也不斷致力於讓用戶遠離不當內容，Facebook也需要用戶提供協助。如果用戶認為在Facebook上看見違反「社群守則」的情形，歡迎每一個用戶在需要時可以向Facebook提出檢舉。1060801