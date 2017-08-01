PS4實體版於9月21日推出。（圖／SIET提供）

台灣索尼互動娛樂（SIET） 今日宣布， PS4專用遊戲《PATAPON Remastered》（繁體中文版）將在8月1日發售數位下載版，並於9月21日發售藍光光碟版。數位下載版售價新台幣590元，藍光光碟版建議售價新台幣590元。購買藍光光碟版的玩家，將有機會獲得限量的PS4動態主題。

戰鼓啪打碰是PSP上的經典遊戲之一。（圖／SIET提供）

故事描述啪打碰一族多年來都因為邪惡基哥咚大軍的進犯，居住在荒涼的邊境。在啪打碰可愛的外表之下，潛藏著只能由他們的上帝的戰鼓支配的激進戰士之魂。他們在等待全能之神回來的那天，帶領他們對抗敵人、返回家鄉。終於，戰鼓聲再度響起，他們漫長的等待總算是結束了。

玩家可以自由搭配戰隊成員。（圖／SIET提供）

充滿創意的2D節奏平台動作遊戲PATAPON（戰鼓啪打碰） ，畫面煥然一新支援4K和1080p登陸PS4。在這款PlayStation的遊戲代表作中，玩家必須引領豐富多彩的啪打碰們－一個勇敢又高貴的部族，克服一連串來自敵人和巨大怪物的艱辛挑戰。遊戲的操作方式非常獨特，行動和節奏彼此呼應，玩者必須擊鼓來行進、攻擊、防禦，帶領啪打碰一族獲得最終勝利。