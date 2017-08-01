（中央社記者張謙香港1日電）中國大陸自行研製的洲際飛彈東風-31AG日前可能首次公開露面，有專家估計，它應屬單彈頭，但野戰機動能力強。



大陸朱日和訓練基地7月30日舉行慶祝解放軍建軍90週年閱兵，期間壓軸出場的是兩款核飛彈，但大陸方面並未透露它們的型號。



有網友猜測，最後出場的應該是東風-31飛彈家族的最新型號─東風-31AG洲際彈道飛彈。



大陸科技日報今天刊登對國防科技大學國家安全與軍事戰略研究中心教授王群的專訪，王群在專訪中對這兩款飛彈作出相關猜測。



他說，從閱兵直播可以看到，第一型出現的飛彈應是東風-31A，第二型應是外界猜測的東風-31AG。



王群說，大陸已經有了東風-41這個射程和威力更大的新型號，如果再發展新型號，就會帶來各型飛彈性能任務的重疊，造成研發成本的浪費。



因此，他說，在閱兵上出現的最後一款飛彈應該是東風-31A的改進型，極有可能就是東風-31AG。



他說，東風-31A的發射筒尾部突出，有4個穩定調平支柱，表明它基本只能在堅硬地面起豎發射，也就是必須在預設的混凝土陣地發射。



但第二型參閱的飛彈（東風-31AG）尾部有一個可延伸的底部緩衝機制，也叫緩衝墊，即發射筒後部的套筒式圓形突起部分。



他說，飛彈起豎後，緩衝墊可緊貼地面，有效吸收和緩衝飛彈發射時對地面形成的巨大反作用力，並盡可能不影響飛彈的垂直發射姿態。這樣，飛彈就能在野戰環境下比較鬆軟的地面發射，發射時飛彈的穩定性也更好，有利於提高精度。



他又說，相應的，發射車的性能肯定與以往不同，能適應複雜地形，提高行進的穩定性和安全性。



王群說，「這樣的好處就是，它不但可以公路機動，也可以野外機動，並為導彈（飛彈）無依託隨機發射奠定技術基礎，使導彈適應能力更好，生存能力增強，快速反應能力提升」。



他說，需要指出的是，東風-31AG的整流罩外形和網路曝光的東風-41有明顯區別，分導式多彈頭的東風-41整流罩非常圓潤，但東風-31AG不是。



他說，東風-31AG的直徑尺寸和形狀不足以讓它安裝分導式多彈頭，應該還是單彈頭。



王群說，東風-31AG雖然不太可能是分導式多彈頭，但其他主要性能得到了很大改善，這主要體現在飛彈的射程更遠、機動能力更好、發射準備時間更短、生存能力和反擊突然性更強、命中精度更高。



網上資料顯示，東風-31飛彈的射程在8000至一萬公里之間。1060801