（中央社台北1日電）中印軍隊6月中旬在邊界對峙至今，中國大陸駐印度代理武官周波昨天表示，中印邊境地區出現新的複雜情況和嚴重事態。中方立場非常明確和堅定，希望雙方能努力增進互信，妥處分歧。



中國大陸澎湃新聞報導，中、印部隊在不丹、印度和西藏邊境三角交會地帶的洞朗地區對峙迄今已超過一個月。中國大陸駐印度大使館當地時間7月31日晚間在新德里泰姬宮飯店舉行解放軍建軍90周年慶祝活動。周波在致詞時作上述表示。



周波提到，當前中印關係特別是邊境地區出現一些新的複雜情況和嚴重事態。中方立場非常明確和堅定。中印正在構建更加緊密的發展夥伴關係，希望兩國兩軍一道努力，「增進互信，妥處分歧」，推動中印關係沿正確軌道不斷向前發展。



他也在會中重申中國大陸國家主席習近平7月30日閱兵時所說的「安享和平是人民之福，保衛和平是人民軍隊之責」。解放軍已經發展為多軍種合成的現代化軍隊，「堅定不移捍衛國家主權和領土完整，有信心、有能力應對各種安全威脅和挑戰。」



印度時報日前曾引述中國問題分析人士指出，中共解放軍8月1日慶祝建軍90週年，加上中共第19次全國代表大會將於下半年召開，在此之前，習近平所領導的政治核心無法對印度輕易讓步，否則將引起內部不滿與不穩，只能持續堅持印度先撤軍立場。1060801