（中央社記者鍾榮峰台北1日電）蘋果iPhone 8有無臉部辨識功能各界關注，從蘋果新品軟體細節、供應鏈消息、分析師報告、外媒等四大層面來看，iPhone 8臉部辨識功能或有玄機，相關訊息整理如下。



一、蘋果新品軟硬體露餡iPhone 8臉部辨識



蘋果6月上旬推出語音控制智慧型揚聲器HomePod，國外科技網站9to5Mac和MacRumors日前報導，蘋果公布HomePod的韌體（firmware）內容，但韌體內容露餡，在生物偵測工具包（Biometric Kit）內設計感測紅外線臉部辨識的程式碼。



從硬體來看，MacRumors分析，iPhone 8在測試時推測有組代號與代碼，相關代碼與HomePod韌體設計程式碼內的代碼吻合，因此推測iPhone 8可能支援臉部辨識功能。



二、分析師報告看好iPhone 8 3D感測



凱基投顧分析師郭明錤日前報告分析，OLED版iPhone可能採用窄邊框螢幕設計，蘋果可能不會採用指紋辨識Touch ID功能，改採虛擬Home主按鍵，辨識功能改採3D感測元件取代，支援臉部辨識與改善自拍品質。



郭明錤分析，OLED版iPhone不支援指紋辨識，主要是有兩大原因：（1）、全螢幕設計不支援既有電容式指紋辨識；（2）、螢幕指紋辨識方案仍有穿透性相關技術問題。



三、供應鏈露口風3D感測出貨



未被授權發言的半導體供應鏈人士先前指出，3D感測元件比原先預估調整延遲1個月出貨，調整到6月小量出貨、7月已經開始放量。蘋果並沒有取消3D感測元件拉貨的規劃。



四、外媒看蘋果臉部辨識有進展



彭博（Bloomberg）7月初引述知情人士報導，為了今年推出重新設計的新款iPhone，蘋果正測試革新版安全系統，可讓使用者透過自己的臉，登入、驗證支付、以及啟動安全應用軟體，透過臉部辨識，在短短數毫秒內解鎖啟動iPhone。



Appleinsider先前報導，相關技術可透過iPhone的前置紅外線照相鏡頭，偵測並辨識使用者的面貌，若臉部辨識結果與iPhone內部儲存已獲授權的持有者面貌相符，iPhone就會自動解鎖。1060801