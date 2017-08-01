（中央社台北1日電）陸官媒報導，中共海軍執行亞丁灣索馬利亞海域護航任務的第25批編隊，日前靠泊吉布地港期間，日本軍艦曾派蛙人下水靠近，但被發現並遭到驅離。中共指責此舉是「違法作業的不正當行為」。



檢察日報正義網今天刊出名為「檢徽在亞丁灣閃耀」的專題報導，敘述隨第25批編隊護航的軍事檢察官簡家民的經歷，並刊載以上訊息。



報導指出，在軍艦靠泊吉布地港休整期間，同時靠泊在鄰近碼頭的日本軍艦派遣蛙人抵近。「這是不受國際法支持的危險行為，我艦可以採取必要措施制止直至行使自衛權」。



簡家民隨即作出判斷，並指導進行了光電照射、喊話警告等驅離措施，組織蒐集了有關證據，而後又透過與吉布地方面的溝通，「揭露了日艦在他國港口違法作業的不正當行為」。



報導雖未提及日本蛙人靠近的軍艦名稱，但從內文可看出，應是中共海軍編號568的衡陽號飛彈護衛艦；且因為有實施光電照射，顯然日本蛙人是晚上摸黑執行。



報導還提到，第25批護航編隊4月9日曾以武力解救商船，並逮捕了3名海盜嫌犯，這也是中國大陸自2008年展開亞丁灣護航行動以來，第一次抓獲和處置海盜。



由於過去沒有任何經驗可借鏡，從營救行動開始，軍事檢察官耗費27天，才把海盜嫌犯和250餘份證據移交給索馬利亞當局。



報導還指出，在法律環境異常複雜的亞丁灣索馬利亞海域，各種法律問題突發、頻繁、複雜、敏感，稍不注意就可能引起政治外交糾紛。內文還敘述衡陽艦對靠近偵察的某國軍機提出口頭警告的過程。1060801