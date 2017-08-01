帕托致敬建軍90周年 網友：請提交入黨申請書|圖北京新浪網 (2017-08-01 11:30)
帕托致敬建軍節
日期:8月1日，今天是中國人民解放軍建軍90周年紀念日，權健外援帕托也用特別的方式送上了祝福。
帕托在微博上曬出了一張合成圖，照片中帕托披上了軍裝，並且敬上軍禮，帕托還附上了一段話，「中國軍人辛苦了！祝願今天全中國建軍節快樂」。
在加盟中超后，帕托已經迅速融入中國生活，踢毽子吃包子，成為新一代網紅。如今在這個特別的節日，帕托又送上了自己的祝福，網友也紛紛對帕托點讚。
網友同時對帕托送上了調侃：「優秀黨員帕建軍」，「感情上的事，組織會替你考慮的，你就安安心心踢球。」，「請帕托同志提交入黨申請書」
（一拳超人）
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