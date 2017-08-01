屬性解析本期殺號上期戰績殺碼命中率近5期戰績近10期戰績全部戰績大小遺漏瘋狂3字碼受歡迎31125對266.70%86.70%80.00%82.20%走勢繼續追逐3字開頭62026對3100.00%93.30%93.30%82.70%連號遺漏連碼形態走熱在即1930對3100.00%86.70%86.70%82.60%走勢謹防3字開頭獎號101723對266.70%80.00%86.70%82.70%奇偶遺漏單數走勢已成關鍵41234對266.70%80.00%86.70%83.00%走勢2:3組合漸成關鍵71823對3100.00%86.70%93.30%84.40%和值遺漏和值數據再度拉升11326對3100.00%86.70%83.30%84.50%走勢追95--105之間值51214對3100.00%80.00%80.00%83.10%重碼遺漏重碼組合偏向大數1719對3100.00%93.30%90.00%81.00%走勢三重碼31有望登場41529對3100.00%100.00%90.00%84.20%質合遺漏質數受歡迎程度高21627對3100.00%80.00%83.30%83.30%走勢3：2比例真是關鍵91434對266.70%86.70%86.70%84.00%跨度遺漏大跨度強勢再出現31524對3100.00%86.70%83.30%82.70%走勢看間距28-33之間11423對3100.00%93.30%90.00%82.30%後區遺漏後區大碼強勢出現136對266.70%86.70%76.70%82.10%走勢關注奇偶持續登場378對266.70%73.30%80.00%83.00%本期殺碼后精選號碼推薦：08 22 28 31 35+09 11