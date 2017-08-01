日期:8月1日，「萌神」也有放浪時。據TMZ報導，近日史蒂芬-庫里在參加完前隊友的婚禮后，竟然去陌生人家蹭酒喝，並一直狂歡到凌晨2點才離開。

當地時間上周六晚，庫里來到羅德島的紐波特，參加前勇士隊友哈里森-巴恩斯的婚禮。在婚禮結束后，庫里仍顯得意猶未盡，他想換個地方繼續尋樂子。

於是，包括庫里和前勇士球員肯特-貝澤莫爾在內的5名年輕人，就信步來到附近一處音樂聲喧鬧的人家，並敲門詢問是否可以加入派對。當發現來訪者是巨星庫里后，屋裡一幫20來歲的年輕人也欣然邀請他們加入。

大家開始暢飲百威啤酒。期間，有年輕人攛掇庫里嘗試「Shotgun」。據悉，這是一種目前頗為流行的喝酒方式，具體做法是在易拉罐底部側面開個小口，然後拉開拉環，憑藉重力和氣壓作用，讓啤酒迅速地大量地倒入飲用者口中。

儘管這種喝法很刺激，但會讓飲用者醉得更快，且可能造成窒息或胃痛、嘔吐，嚴重的甚至危及生命。

好在庫里拒絕了這種喝法，只是按正常的方式喝酒。雙方一直歡鬧到凌晨2點，連庫里的T恤也被酒水所浸濕。據悉，這場在陌生人家進行的派對一直延續了30到45分鐘。

炎炎夏日，喝啤酒是最好的解暑方法之一，但「萌神」還是不要貪杯哦。

（魑魅）