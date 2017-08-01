曼聯簽下馬蒂奇，不出意外，新賽季這位4000萬新援將成為球隊的主力中場之一。而馬蒂奇的到來，費萊尼受到的衝擊無疑是最大的。儘管穆里尼奧表態今夏不會放走費萊尼，不過來自《每日郵報》的消息稱，費萊尼仍在考慮明年一月份離開曼聯。

此前土超球隊加拉塔薩雷非常有興趣收購費萊尼，不過這遭到了穆里尼奧的拒絕。穆帥接受採訪時甚至調侃加拉塔薩雷挖自己都比挖費萊尼容易。已經明確表達了自己不會放走費萊尼的態度。

不過《每日郵報》消息稱，費萊尼仍可能考慮明年冬窗離開，馬蒂奇的到來會進一步壓縮費萊尼的出場時間。如今費萊尼還要為國家隊的名額而戰。按照合同，費萊尼與曼聯的合同將在明年夏天到期，如果他決定明年冬季離開，曼聯預計也不會阻攔他。

（馬爾科）