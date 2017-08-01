意媒曝米蘭邊緣人離隊在即 米蘭已接受勁旅報價北京新浪網 (2017-08-01 11:34)
米蘭已接受了對索薩的報價
義大利天空電視台消息，AC米蘭已經接受了安塔利亞體育對何塞-索薩的報價。
去年夏天索薩從貝西克塔斯加盟米蘭，但只在意甲首發15次，助攻3次。
據悉米蘭已經接受了安塔利亞體育的報價，現在索薩必須決定他是否願意重返土超。
索薩沒有進入米蘭的歐聯杯大名單，看來他並不在主帥蒙特拉新賽季的計劃中。
（來自 肆客足球）
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