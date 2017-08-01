稿件來源：聖瀅體育 MrD 王大雷

最 近 看 了 《建 軍 大 業》，胸 口 滾 燙，握 緊 雙 拳！作 為 一 個 中 國 人，每 一 段 歷 史 都 應 牢 記 在 心！

無 論 過 往 成 功 或 失 敗，此 刻 開 始，從 零 開 始，當 勇 士！

決戰三河壩

香港歌劇社合唱團 - 建軍大業 電影原聲大碟

每一場硬仗，都要全力以赴！

幾場硬仗，比如南昌起義、三河壩大決戰，每一場都驚心動魄，每一場都讓人感嘆指揮將領的滔天謀略，對將士們視死如歸的精神五體投地。在影院里，感同身受，驚嘆眼神堅毅背後的內心堅定，下一刻，我就要抗槍上場橫掃敵人的千軍萬馬。

這是一次修鍊也是一場磨礪，對於敵情的考量也是對自己的挑戰。球場如戰場，每一次比賽，無人預料結果，也無人知道90分鐘內會出現何種錯綜複雜的情況。作為一名披甲上陣的戰士，你的選擇，只有全力以赴。

一個有信仰的人，才能組建一支有信仰的軍隊

「要創造一支有革命信仰的軍隊！」當我聽到這句話時，胸腔熱血，雙拳緊握。在三河壩決戰大軍撤退的畏難之際，需要死鐵部隊掩護。三萬敵軍壓境，這些年輕的生命毫無懼色，「當勇士，不要當烈士！」成為每一個人年輕戰士的信仰，你看，蔡晴川的眼睛里有光有血性！即使身中幾槍，但仍要跨過戰壕，點燃引爆器。以蔡晴川為首的掩護軍隊，無法稱為勇敢，而是孤勇！

生死的較量、大我與小我的權衡，這些年輕卻飽受征戰的命運，倘若沒有堅毅的靈魂和信仰， 如何成為一支勢不可擋的雄獅部隊？

剛開始比賽的那幾年，得失心很重，會在意每一個球的得失。但現在深感，比賽結果固然重要，但無論輸贏，我們對於足球的信仰沒有輸贏得失。

在一次又一次的訓練和比賽中，汗水、淚水、血水，凝結在一起加深和兄弟們在一起並肩作戰的決心。是在心裏大聲吶喊：「我不認輸！」的體育精神！

不能讓任何一個人倒下！

賀龍帶領的部隊要端了敵人的老窩。拿著炸藥包的小戰士在槍林彈雨中倒下，炸藥包也隨之掉落在地上。幾乎在同時，另一位小戰士火速搶救起炸藥包朝老窩的方向狂奔而去，我疾呼過癮。

炸藥包存在的意義是直搗黃龍，那在他為完成使命前，他便不會也不應該在任何一個地方爆炸。這是使命！是所有人為之努力的方向。

「一個人倒下了，千千萬萬的人站起來！」

我們告別了生死的戰場，但在球場上一爭高下，賀龍的炸藥包，我們的那顆球！

炸彈爆炸前，不能讓任何一個人倒下！

每一場比賽結束，無論輸贏，都是磨礪！於我而言 ，下一場，一切從零開始！

我們球場見！