方碩:很高興為慈善事業儘力 助孩子們啟動夢想北京新浪網 (2017-08-01 11:36)
方碩
日期:8月1日消息，中國男籃紅隊結束了姚基金慈善賽，隨隊參加這次慈善賽的方碩在微博上表示，很高興自己能為慈善事業盡自己的微薄之力。
姚基金慈善賽是7月30日在香港舉行的，方碩跟隨中國男籃紅隊參加了本次比賽。對於這次參加慈善賽的感受，方碩在微博上這樣寫到：
「第二次參加姚基金慈善賽，很高興能以我們的專業再次為慈善事業盡自己的微薄之力，和孩子們相處的時光總是歡樂的，希望更多社會人士關注關愛那些貧困山區喜愛籃球的小朋友們，讓我們幫助他們啟動夢想的機會，晚會圓滿結束。」
在結束了姚基金慈善賽后，中國男籃紅隊將赴四川成都參加國際男籃挑戰賽，對手分別是安哥拉隊、紐西蘭隊和立陶宛隊。此前中國男籃藍隊剛剛跟這三支球隊有過交手，取得了2勝1負的戰績，不知道紅隊這次參賽，回去的怎樣的成績。
（嘀嗒）
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