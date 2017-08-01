屬性解析本期殺號上期戰績殺碼命中率近5期戰績近10期戰績全部戰績大小遺漏小數形態繼續回落259對266.70%86.70%70.00%79.90%走勢關注2字開頭回補111430對3100.00%80.00%90.00%81.90%連號遺漏連碼走勢有望延續71726對3100.00%86.70%90.00%79.90%走勢2字頭連號難繼續232629對133.30%60.00%76.70%80.20%奇偶遺漏3-3形態持續關注31015對266.70%80.00%83.30%77.70%走勢奇數形態延續強勢121628對3100.00%86.70%83.30%81.40%和值遺漏和值有望繼續反彈4711對3100.00%86.70%90.00%81.10%走勢百點以上和值可期12131對266.70%80.00%76.70%79.90%重碼遺漏重號本期仍有機會81833對3100.00%86.70%76.70%80.70%走勢2字頭本期可關注51119對266.70%86.70%80.00%80.00%區間遺漏2區間獎號再回補141517對3100.00%80.00%80.00%80.40%走勢2字開頭碼可關注163032對3100.00%93.30%73.30%80.10%尾數遺漏奇數尾數可看重223230對133.30%66.70%80.00%81.70%走勢奇偶尾數分佈均勻192429對3100.00%73.30%80.00%80.40%藍球遺漏藍球重號可能不大6912對3100.00%93.30%93.30%91.40%走勢關注大數獎號回補135對3100.00%93.30%93.30%91.00%本期殺碼后精選號碼推薦：06 20 21 25 27 31+16