近日，中國足協在其官方網站公佈了新一期中國U16女足的集訓名單，為備戰2017年9月舉行的亞足聯U-16女足錦標賽，U-16女足國家隊將於8月1日-8月12日在江蘇省海門市組織第七期集訓，現將有關事宜通知如下：

各有關會員協會、女足俱樂部：

為加強女足國字型大小梯隊建設並進一步做好女足優秀後備人才培養工作，同時備戰2017年9月舉行的亞足聯U-16女足錦標賽，根據隊伍備戰計劃，U-16女足國家隊將於8月1日-8月12日在江蘇省海門市組織第七期集訓，現將有關事宜通知如下：

一、集訓地點：江蘇省海門市珂締緣青少年足球俱樂部

二、報到地點：江蘇省海門市思傑大酒店（海門市長江南路東海中路交叉口東南角）

三、報到時間：

（一）工作團隊：7月31日16：00前

（二）運 動 員：8月1日14：00前

四、參加集訓人員名單：

主 教 練：高 紅

領 隊：趙 勇（中國足協）

副 領 隊：李 斌（福特寶公司）

助理教練： 白 鑫（河北）、呂長海（山東工商學院）、

韓 雷（青島）

體 能 師：楊 婧（廣東）

數據分析：郭 嘉（動量科技公司）

隊 醫：徐家鋒（河南）

康 復 師：梁 歡（河南省鶴壁市山城仁和醫院）

後勤管理：李 猛（北京體育大學）

運動員（共21人）：

北京：王新靈

上海：王 璇、伍菁菁

江蘇：黃曉旭、周夢晴、周心雨、李月華、薛佳培、沈夢露

四川：唐 涵、張琳艷

大連：周莎莎、孫評委

福建：韓慧敏、張蓉蓉（GK）

河南：高怡斐（GK）

恆大：鄒凱蓮

武漢：王雨夢

山西：何培濱（GK）

山東：李香珍

解放軍：夏冰兒

五、請各有關會員協會（運動隊）屆時做好運動員參加集訓的各項準備工作，確保運動員按時參加本次集訓，並督促運動員帶好學習、訓練、生活用品。

六、所有參加集訓的運動員所在單位，需給每名運動員上好醫療等相關保險，做好傷病防範工作。

七、此次集訓經費由中國足協負擔，參加集訓的運動員乘坐火車硬卧或高鐵、動車二等座（若高鐵或動車6小時以內無法抵達，可由中國足協統一訂購飛機票）。

特此通知。

中國足協

2017年7月28日

（新體）