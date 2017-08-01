安帥:今年英超球隊實力很強 拜仁想拿歐冠會更難北京新浪網 (2017-08-01 11:14)
安帥：今年想拿歐冠更難
2017年奧迪杯半決賽將在日期:明晚正式開戰，德甲巨人拜仁慕尼黑將坐鎮主場迎戰利物浦，在賽前接受媒體採訪時，拜仁主帥安切洛蒂表示他認為今年的歐冠聯賽會變得尤其艱難。
「今年的歐冠聯賽可以說是難上加難，因為英超的那幾支傳統強隊全部都來了，這給今年的歐冠帶來了不少看點。」安切洛蒂對記者說道。
「曼市雙雄、切爾西、熱刺再加上利物浦，雖然利物浦的正賽資格還沒有拿到手，但是我真心希望克洛普所率領的紅軍能夠拿到正賽資格。」
「這些英超隊伍的實力非常強勁，因此想要奪得今年的歐冠冠軍就是一件非常困難的事情，比起以往都要難上不少。」
（來自 肆客足球）
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