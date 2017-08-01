今天晚上，2017年足協杯1/4決賽第二回合的比賽將全面打響，廣州富力將在客場對陣廣州恆大，本年度第4次廣州德比也一觸即發。日前，廣州富力通過官方微博發佈了足協杯廣州德比的海報。

富力海報以「將」為主題，海報上的象棋棋盤中代表富力的藍色棋子已經將代表恆大的紅色棋子牢牢將死，通過海報可以感受到富力希望拿下恆大從而成為廣州德比的獲勝者。

在足協杯首回合的比賽中，廣州富力主場4-2戰勝恆大，佔得晉級先機。此役做客天河，富力希望鞏固住自己的優勢，連續第二年殺入足協杯半決賽。（新體）