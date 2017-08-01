文章來源：仙居新聞網

7月25日中午，驕陽似火，被稱為「圍棋高考」的全國職業圍棋定段賽在廣東汕頭落下帷幕。尹松濤如釋重負地走出了這個賽場，他知道，贏下這場比賽意味著什麼，他定段了！

15歲的尹松濤，成為了我縣第一位圍棋職業棋手！同時，尹松濤也是此次比賽中浙江省唯一一位成功定段選手。

據悉，圍棋是一種策略性兩人棋類遊戲，中國古時稱「弈」，西方名稱「Go」。流行於東亞國家（中、日、韓等），屬琴棋書畫四藝之一。圍棋起源於中國，被認為是世界上最複雜的棋盤遊戲之一。

據仙居圍棋協會會長張正原介紹：「要成為職業圍棋手並不是一件簡單的事，最直接的方式就是參加全國定段賽，定段成功才算邁入職業圍棋的門檻。而每年一度的全國圍棋定段賽，被稱為『圍棋高考』，其競爭程度比普通高考要激烈得多，每年報名定段賽的棋手有四五百人，而只有在定段比賽取得男子前20名的棋手才能定段成功。」

2002年8月出生的尹松濤是仙居城關人，他對圍棋的熱愛起源於家庭啟蒙，有個會圍棋的父親，他6歲就開始學棋，后師從仙居才藝學校應一輝老師（業餘6段），學到3段后（2010年9月）到杭州圍棋學校讀訓班，2012年9月開始轉入沖段班至今。

2010年8月，在台州椒江舉行的業餘圍棋升段賽上定上3段后，8歲的尹松濤只身前往杭州圍棋學校，開啟了半讀半訓的模式。一個孩子的世界是純凈的，僅僅因為熱愛圍棋，他甘願獨自前往，離別家人，追求自己的理想。

兩年後，尹松濤毅然決然的選擇走上職業圍棋沖段之路，做出這個選擇的時候，他才十歲。職業圍棋沖段過程的艱辛自不必多言，每個沖段少年的家庭或多有相似之處：有個略會圍棋的父親，有個賢惠耐心的母親。走職業圍棋沖段之路，有人會認為是「瞎鬧騰」。尹松濤的父母卻說：「孩子喜歡就全力支持吧，再說學棋也不是壞事。」

2012年，進入沖段班后，沖段班裡尹松濤的年齡較小，棋也稚嫩，被虐的不行，狀態堪憂。實在是放心不下，父親尹昱潮下定決心，去杭州陪讀。

彼時，業餘棋手王天一、徐澤鑫、李必奇、陳文政、張紫良等一眾強手環立，尹松濤如入「狼群」之小羊，被壓得毫無頭緒、苦苦掙扎……

尹松濤被這樣的狀態煎熬和糾結著，直到2014年年底的第七屆方太杯全國業餘圍棋公開賽上（此次比賽為9輪賽程，國內業餘高手參賽陣容齊整），他在比賽中下出了7勝2負第7名的好成績，此屆冠軍得主是楊潤東。經過此次戰役，尹松濤的信心有了非常大的提高，似乎看到了未來勝利的光亮。

還記得，組委會給尹松濤發了一小疊用紅包裝著的獎金，第一次在全國性賽事上領獎，尹松濤那幸福的小臉漲得通紅……

2013年8月全國少兒錦標賽兒童組第2名，2014年8月百靈杯全國少兒圍棋公開賽兒童A組第1名，2014年8月浙江少兒圍棋錦標賽乙組第1名，2015年8月百靈杯全國少兒圍棋公開賽少年組第1名，2016年8月全國少兒錦標賽少年組第3名，2016年仙居縣「棋仙杯」冠軍，2017年4月麗水清韻杯第3名 ，第三屆偉星杯全國業餘圍棋公開賽第2名，2017年5月豐城杯第3名，2017年5月全運會浙江賽區選拔第1名。這些比賽成績都見證了尹松濤一路走來的不容易。

其中最讓尹松濤記憶深刻的比賽是2015年8月貴州百靈杯全國少兒圍棋公開賽少年組的比賽。帶著當年7月蕭山定段賽失落的情緒（該次定段賽本賽尹松濤只取得第59名），尹松濤踏上了去貴州的征程。天氣炎熱，路途遙遠，費用高昂……但是，本次比賽冠軍獎金將有一萬元，而且前2名有定6段的名額。對於業餘棋界來說，5段到6段是一個較難逾越的坎，從2011年10月打出5段后一直沒有獲得機會，尹松濤「垂涎」已久……

為了節省費用，尹松濤的媽媽買了2張K字頭硬卧的車票前往。比賽地在貴州安順，途中需到貴陽換乘，幾十個小時的路途顛簸，辛苦自不在話下。

公開賽如期進行，共十一輪的賽程下到第十輪都異常順利，十輪過後尹松濤是唯一一個全勝領跑的選手，後面緊跟著2位九勝一負的貴州本地選手。

最後一輪比賽的前夜，尹松濤失眠了，他在床上翻來覆去久久難以入睡，想得到又擔憂會失敗，若輸了最後一輪，唾手可得的冠軍就有旁落的可能……這或許是他人生中的第一次失眠吧，夢想是美好的，但也折磨了一個十三歲少年的心……結局很美好，第二天，尹松濤順利拿下比賽，帶著6段和獎金，勝利凱旋（返程軟卧待遇）……

從此，尹松濤狀態越來越好，多次進入全國圍棋定段賽，去年全國圍棋定段賽排名38位直接晉級今年本賽，9勝排名第10定段。今年進步明顯狀態極好，偉星杯10勝獲亞軍，豐城杯9勝獲第3，麗水清韻杯9勝獲第3，過百齡杯7勝獲第7。

在此次2017年「泰恩康杯」全國圍棋定段賽中，男子組尹松濤與曾淵海、陳一純等20人，女子組李鑫怡、王梓莘等10人成績達到定段標準，成功邁入職業門檻，被授予職業初段。

對於此次全國職業圍棋定段，尹松濤表示，自己已經看淡了，對於棋手來說勝負固然重要，雖然也有痛苦和煎熬，但既然選擇了，就該承受這一切，而且追求的過程是那麼地美妙！

十五歲的少年尹松濤，仙居縣第一位圍棋職業棋手，台州籍的專業棋手，帶著拼搏和勇敢的精神繼續朝著職業圍棋之路走去……