再次傳出換帥聲音的廣州恆大，在同城德比連續慘敗於廣州富力，那麼，在今晚的賽季第四次碰面中，斯科拉里會用一場豪賭來扭轉球隊的頹勢嗎？

足協杯首回合2∶4的客場比分，要求恆大必須以2∶0的主場完勝比分才能實現逆轉。在對手扎哈維與雷鳥狀態爆棚的前提下，零封且凈勝2球+的願望極難實現。如果放棄呢，中超衛冕的壓力以及俱樂部四冠王的要求，又是斯科拉裡頭頂上懸著的兩把利劍。這個四冠王的目標，即便是里皮時代都無法完成，卻要求手中外援實力削弱、本土主力框架老化的斯科拉里來實現，未免強人所難了。

其實，將所有責任歸咎於斯科拉里是最簡單的，因為俱樂部是說不得碰不得的，昨日他們甚至直接關閉了官方微博的評論功能，徹底斷絕了球迷以及輿論參與討論球隊現狀的渠道。既然如此，那就一起把鍋全部甩給斯科拉里吧。

面對今晚的比賽，斯科拉里昨天表示會有一定程度的輪換，也就是說，俱樂部根本無法同意他棄杯賽保聯賽的方案，球隊仍需明知不可為而為之。原本在越秀山再次輸了2∶4之後，斯科拉里賽后說是要大輪換，很有些捨棄足協杯的意思，但經過兩天時間溝通，俱樂部依舊不捨得放棄。「我們知道需要取得兩個以上的凈勝球才能晉級，我們會全力爭取取得好的結果。」

梅方的賽季報銷，給恆大的防線拉響警報，未來連續的一周雙賽，也將考驗恆大的意志力和鬥志，三條戰線的賽季目標，基本上會在這個8月奠定大勢。

信息時報記者 白雲