日期:8月1日，遼寧瀋陽開新俱樂部宣布，主教練馬林因身體原因辭去主帥一職，俱樂部同意他的請求，並任其為球隊技術總監。

以下為遼寧隊公告：

近期，由於球隊成績不佳，沒有達到大家的期望。嚴峻的保級形勢下，馬林指導身在第一線，頂著巨大壓力工作，身體和精力嚴重透支。7月30日，遼寧瀋陽開新主場與長春亞泰比賽后，主教練馬林因為身體情況實在無法堅持執教，向俱樂部提出辭職。俱樂部考慮到馬林指導身體實際情況，決定同意馬林指導的請求。雙方商定，馬林從主教練離職后，將擔任俱樂部技術總監一職。未來一段時間，待馬林指導調養好身體后正式履新，馬林指導將在我俱樂部與德國科隆足球俱樂部之間從事相關的交流方面工作。

2017賽季，遼寧瀋陽開新隊經過重新整合，引進了楊旭，呂偉，桑一非，郎征，李家赫等實用性球員，以全新的面貌出征。開局階段，球隊成績平穩，成績符合大家的預期。隨著聯賽的深入，球隊遭遇了嚴重的傷病侵襲：楊旭，呂偉，王亮，王嶠，倪玉崧，王皓，郎征，詹姆斯……由此而來，成績不斷下滑，形勢嚴峻，為此，俱樂部想盡了各種辦法為球隊服務。如此困難的情況下，馬林指導仍堅守崗位，長期指揮球隊作戰，這也讓馬林指導身體超負荷運轉並承受巨大的壓力。在此，我們感謝馬林指導的辛苦付出，馬林指導是遼足的功勛教練，正是他在球隊歷次的關鍵時刻，挺身而出，幫助球隊度過難關，俱樂部對馬林指導所做出的貢獻表示由衷的感謝，並祝福馬林指導身體健康，一切順利。

今年餘下的比賽，無論俱樂部還是球隊，定將全力以赴，團結奮戰，克服千難萬險。我們深情的希望，請廣大球迷朋友們和社會各界繼續支持球隊、支持遼足，我們將齊心協力，完成今年的保級任務。

（一拳超人）