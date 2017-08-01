讓女人的雙唇合璧的完美姿勢，你猜得出來是怎樣的畫面感嗎？

體式功效：

它不僅具有美容功效，還能舒展背部、按摩腹內臟、美化腿部線條，對於胃部、脊柱、肺部和胸部都有好處，可以緩解和治療這些部位的疾病，還能使中樞神經系統以及身體上肢的所有器官產生活力。

（腰下不去怎麼弄？別使勁掰，折磨自己你也上不了天，用椅子幫幫忙噻）

姿勢分解：

1。山式站姿，站立於墊子前端。雙腳分開與髖同寬。吸氣時，展雙臂向上，於頭頂平行，手掌指向天花板，掌心相對，胸腔上提，腰背挺直，脊柱向上延展。

3。小腹內收，雙肩下沉放鬆，可以嘗試將手掌心貼地，或者雙手抱住雙腿，有壓力的伽人可保持在指尖觸地或手掌指向地面的狀態，雙膝可微曲。

4。雙腳均勻受力、腹部貼近大腿，額頭尋找小腿方向，頭頸自然放鬆，停留5組呼吸。隨著下一次吸氣，身體向上還原至站山式，調整下呼吸。

1。雙腳掌心均勻受力，雙腿垂直於地面，膝蓋不超伸。吸氣時，先延展脊柱，呼氣時，再從髖部開始摺疊脊柱，讓脊柱向下延展。

2。雙肩放鬆，肩胛骨還原，坐骨上提，極力指向天花板。臀部、髕骨上提。

3。下頜內收，貼於小腿之間，手肘內收，放於小腿兩側。

4。做到自己的程度即可，隨著呼吸的深入，可以嘗試再前屈一些，但不能因此將背部拱起。

（醬紫看懂了嗎？接下來就是看美圖點收藏的時間啦，準備好你的手機內存了沒，猴賽雷）

這是一組瑜伽練美腿美臀的美照喲，看的過癮不。你多練練，之後你也是能霸佔朋友圈的女人了。對了那個說要稱霸頭條的那個人呢？你粗來，粗來！不點關注收藏，你還怎麼稱霸？（女人愛瑜伽）