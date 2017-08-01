博彩公司為庫里戰威巡開出賠率：不看好晉級北京新浪網 (2017-08-01 11:21)
庫里本周將戰威巡賽
日期:8月1日，NBA超級巨星庫里這個星期準備對抗威巡賽的頂尖高爾夫球手，一家博彩公司已經對他的艾莉梅精英賽（Ellie Mae Classic at TPC Stonebrae）戰果開出了一系列賠率。
庫里最近將差點改善為+0.1，他通過外卡參加上美巡二級比賽，這是他第一次公平地同頂尖的職業高爾夫球手對抗，離岸博彩公司Bookmaker.eu開出的賠率如下：
（1） 庫里能夠晉級嗎？
能：+900（註釋：也就是下注100美元，如果晉級贏900美元）
不能：-2500（註釋：也就是下注2500美元，如果不晉級贏100美元）
（2） 單輪最高桿數：79.5桿以上或以下（標準桿70桿）
（註釋：也就是無論下注以上或以下，賠率都為1賠1，而下注79.5桿，賠率為1賠4）
（3） 單輪最低桿數：76.5桿以上或以下
（4） 單洞最高桿數：7桿以上或以下
（5） 單洞最低桿數：3桿以上或以下
（6） 總的小鳥數：2.5隻以上或以下
（7） 總的柏忌數：8.5個以上或以下
從博彩公司的賠率來看，庫里雖然籃球球技精湛，可是「班門弄斧」，要在職業高爾夫球手面前競爭，可沒有太大的機會。
（小風）
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