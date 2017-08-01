文章來源：杭州日報 記者廖旭鋼

昨天上午，中國棋院杭州分院舉行了今年成功定段的13位「沖段少年」的表彰座談會。通過定段賽成為職業棋手的13個孩子，每人都拿到了棋院為他們準備的6萬元現金大禮包。同時，所有定段棋童的家長也陪著孩子參加了座談會，對於棋院和杭州棋類（圍棋）學校在今後如何改進工作的問題，給出了自己的意見和建議。

成為職業棋手有多難？

一年一度的全國圍棋定段賽有著「圍棋高考」的稱號——全國每年有上百萬少兒初接觸圍棋；其中只有幾百位極有天賦的孩子，能逐年提升水平，直至進入各頂級棋類培訓機構成為「沖段少年」，向職業棋手資格發起衝擊；而在這幾百位孩子中，每年只有30位孩子，可以通過定段賽這一唯一入口，成為職業初段。從淘汰率而言，「圍棋高考」遠高於普通高校高考和碩士生考試，其殘酷的對戰錄取模式，讓棋童和家長往往需要投入數年時間，大量的物質和精神投入才有可能獲得成效。

今年的定段賽是在上周的廣東汕頭結束的，全部30個定段名額中，杭州獨攬13個（男生10個，女生3個），為全國最高；本次定段賽的「狀元」曾淵海、年齡最小者李澤銳（12歲），都出自中國棋院杭州分院旗下的杭州棋類（圍棋）學校。曾淵海在發表自我感言時提到，他來到杭州的一年，是讓自己充分減壓的一年，從去年定段賽預賽出局，到今年的頭名定段，杭州讓他徹底改變了對圍棋的看法，以一種更為輕鬆的心態去面對比賽。

家長抱怨杭州條件太好？

在表彰座談會上，棋院和圍棋學校非常誠懇地請家長們暢所欲言，刨除場面話，多提一些實質性意見。而令人意外的是，一大半家長都覺得，杭州目前在圍棋沖段培訓上的最大缺陷，是管理太松，學棋條件太好。

今年成功定段的劉雲程，早些時候還拿到了天津全運會圍棋比賽的兩枚金牌，其父劉東寶坦言，杭州對定段少年的現金獎勵遠高於其他省份的棋類培訓機構，學棋生活條件堪稱全國第一，但為什麼還有不少家長寧願讓孩子吃苦，去北京或其他地方學棋呢？主要因為，不少家長擔心，杭州這邊給的條件太好，孩子成績反而出不來。

「我這孩子玩電腦遊戲有癮，我很擔心他因為遊戲而荒廢棋藝，從他決定沖段到今天六個年頭，我們做父母的都放棄工作全程陪同，付出太大了，如果學校管理不夠嚴格，不能讓孩子專心在棋路上，這個代價是家長無法承受的。」劉東寶說道。

劉爸爸的意見同樣獲得李澤銳父親李興緯的認同，「聽說北京那邊的沖段孩子，在道場上完課後，家長們還有再自行組建一個交流群，讓孩子晚上聚集到一起下棋訓練，每天都到深夜，這樣的練習強度要遠高於杭州這邊。孩子到杭州來這幾年，有些太安逸了。」這位在名牌大學任教的父親如是說道。

也有家長持不同意見。曾淵海的父親曾泰生表示，「過去我們對孩子非常嚴厲，甚至偏激，孩子一直沒有太好的進展，最近一年我也在和他媽媽檢討，是不是平時說孩子太多了。我們有意減輕孩子的壓力，這一年效果非常明顯，我們很慶幸，能帶著孩子來杭州，這裏給了他比較輕鬆的氛圍，事實證明效果是非常不錯的。」