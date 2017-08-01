阿森納鐵衛:在英超立足不易 感謝阿森納給我機會北京新浪網 (2017-08-01 11:22)
穆斯塔菲對阿森納表示感謝
阿森納中衛穆斯塔菲近日在接受槍手官網的採訪時表示他曾以為自己不會再去英超效力。他曾在2009年到2012年效力於埃弗頓，但僅為球隊出戰過1次。
隨後，這名德國中衛去到桑普多利亞和瓦倫西亞效力。去年夏天，他加盟槍手。
「老實講，剛開始我以為我不會再來英格蘭效力了，因為在埃弗頓的經歷令我感到很沮喪，那也許是我作為一名球員經歷過的最糟糕的一段時光，」穆斯塔菲說。
「起初我並不想再來英格蘭效力，但當我要做出去留的決定時，我覺得我只有在有機會來英格蘭效力時，我才會離開瓦倫西亞。」
「我很感激阿森納能給我這個機會，讓我的職業生涯更進一步。在接下來的人生里，我不想再那麼有耐心了。」
（來自 直播吧）
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