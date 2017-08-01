腿部的力量對於運動健身者來說，是至關重要的，腿部力量就是運動健身者的根基力量，腿部力量不足，對於運動健身者來說就等於沒有一切的運動能量，所以運動健身者要想真正的體驗運動帶來的美好感覺，那首先就要提升腿部力量的，增強自身基礎的運動根基，這樣在運動中身體才會更安全快樂的體驗健身的美好感覺，

今天為大家整理一組非常完美的大腿后側肌群強化的訓練動作，可以幫助大家更好的強化大腿后側的肌群，提升整體的腿部根基力量，加強腿部基礎力量的訓練，部僅僅可以提升一個人的基礎運動力量，更重要的是提升腿部力量的，可以更好的保護身體，增強身體的穩定性以及自身骨骼關節保護，我們都知道腿部是承載著身體全部的重量，在日常活動中身體所有的重量都需要腿部的力量支撐，若是腿部的力量肌肉力量不夠強大，那麼身體所有的壓力就會全部轉嫁給腿部骨骼關節，長期這樣就會對骨骼關節造成極大的磨損和損傷，如果年輕時不進行腿部力量的強化，到中年以後長期磨損的骨骼關節就會很容易形成嚴重的關節病，所以年輕時一定要注意腿部肌肉力量的訓練，保護好腿部，中年以後腿部的健康會讓你更幸福。

這次整理的動作主要是訓練后側肌群的膕旁肌，腿后側肌群在日常生活及運動中起著非常重要的作用，例如：跑步，跳躍，行走等。而且它驅動著下半身的伸髖和屈膝的力量，在行走和跑步中都發揮著巨大的作用，所以增強大腿后側肌群可以極大增強身體枕頭的運動基礎力量

下面3個大腿后側肌群增強訓練動作，每個動作做3-4組，每組做完休息60秒，每個動作做完休息120秒，可以把動作安排在日常大腿訓練計劃中，也可以進行單獨的訓練。

動作1 利用器械做腿彎舉，每組12-10次~（緩慢收縮拉伸，切記動作不可太快，動作過快不但影響整體的刺激效果，而且還會增加拉傷的風險，所以健身者在進行各種力量訓練時，切記動作一定不要太快）

動作2 大腿訓練腿舉機，強烈推薦這個動作，訓練時一定要注意腳的位置，這樣的位置可以更好的讓大腿后側肌群受到更好的刺激，訓練時可以使用重量逐漸遞增方式，也可以使用恆定重量，（建議使用重量遞增方式訓練）每組12-10次~（緩慢收縮拉伸）

動作3 把腳固定在健身椅或者可以固定的地方，用手推起身體，然後緩慢下降，讓大腿后側肌群完全拉伸受力~對目標肌肉有超爽的刺激，每組15-12次~（緩慢收縮拉伸）

（91健身）