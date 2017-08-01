臺紐影視專業人士座談會



(中央社訊息服務20170801 10:18:16)紐西蘭電影委員會(New Zealand Film Commission)與紐西蘭臺灣商會本(106)年7月30日為我國第一位女性原住民導演陳潔瑤(Laha Mebow)舉行影視專業人士座談會。駐奧克蘭辦事處周處長中興應邀出席。臺紐影視各界人士逾30人參加。



周中興致詞時表示我國目前推動「新南向政策」，在經濟、文化等各方面希望與紐西蘭深化交流，在臺紐經濟合作協定(ANZTEC)中特別制定影視合作專章以促進合作。台灣為南島語系之發源地，兩國同屬民主自由國家，對電視、電影製作亦各有所長，期盼透過電影與電視節目之共同製作，更加拉近兩國之關係。駐奧克蘭臺北經濟文化辦事處樂於擔任未來雙方交流的橋樑。



紐西蘭電影委員會、毛利電視台、影片製作人、導演及從事原住民研究之學者等各界人士出席踴躍，分別與陳潔瑤導演就電影拍攝及原住民議題廣泛交換意見，並就雙方未來合作之方向作具體討論，成果豐碩。



訊息來源：外交部外館消息



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