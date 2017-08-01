2017年紐西蘭台灣電影節 最佳導演陳潔瑤座談會



(中央社訊息服務20170801 10:17:31)2017年紐西蘭台灣電影節於7月29日在奧克蘭Sylvia Park電影院舉行電影座談會。主辦單位紐西蘭臺灣商會及紐西蘭臺灣青年商會特別邀請我國原住民議題電影「不一樣的月光」及「只要我長大」導演陳潔瑤(Laha Mebow)參與。座談會由旅紐資深媒體人胡致華女士主持。駐奧克蘭臺北經濟文化辦事處處長周中興、紐西蘭臺灣商會會長賴滿、紐西蘭臺灣青年商會會長王維穎、僑務諮詢委員施慶桂、施郭鳳珠、奧克蘭市議員Efeso Collins及中外觀眾逾150人參加。



周中興應邀致詞表示，紐西蘭毛利族與臺灣原住民間具有血緣之連結，兩國所簽訂的臺紐經濟合作協定(ANZTEC)中特別制定原住民專章，使兩國原住民可在文化、產業甚至經濟方面相互接軌。感謝主辦單位舉行電影節活動，透過文化交流的方式加深兩國之互動，進而落實「新南向政策」。



「只要我長大」一片獲得2016年臺北電影節《百萬首獎》、《最佳導演》、《最佳劇情長片》、《最佳新演員》及《最佳剪輯》等多項大獎。奧克蘭市薩摩亞裔市議員Efeso Collins於觀賞該片之後向陳導演表示電影中所點出之情境在太平洋島國中亦有共同之處，透過電影也瞭解了臺灣原住民與南島語系之民族聯繫非常強烈。



陳潔瑤在座談會中暢談創作理念並應在場來賓所詢就電影拍攝方式、劇本創作、我國原住民文化等議題互動交流，現場氣氛熱絡。



訊息來源：外交部外館消息



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