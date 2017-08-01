「1+1大於2」兩岸青年創新創業營一起激盪創意中央社 (2017-08-01 10:17)
「1+1大於2」兩岸青年創新創業營一起激盪創意
(中央社訊息服務20170801 10:16:43)「一衣帶水，甌居海中；海鷗飛越大海，飛落在温州。」這不僅是中華大學生參加兩岸青年創客工作坊的真實寫照，也是一款「甌歌」系列夜跑功能鞋的創意產品的介紹。這項產品拿下競賽最佳創意獎及3000人民幣的獎金。
「甌歌」系列功能創新鞋是由中華大學學生石瑋翔耗費一周時間，以500元成本協助浙江奧康鞋業公司所激盪的創新創意成果。這項發明，不僅讓石瑋翔受到溫州電視台與中國青年報社的採訪外，也獲得同濟大學提供的1年的創業資源補助。
石瑋翔表示，甌歌鞋款是在關注夜跑人群時所靈機一動的創意發想，產品以整合型App及鞋底LED燈泡可拆卸裝置為核心，將科技結合休閒為概念，讓使用者追求科技夜跑的同時，也很時尚。
鍾念恩則是以飲食社交平台「蹭飯App」，主打共享訊息時代的人情味，在紫荊谷創業營，來自兩岸大學院校152名學生組成之15組團隊中大放異彩。鍾念恩表示，App的設計以生活節奏緊湊的香港外食族為主要目標，讓食客也能在App中聊天，增進人情味，獲得最佳團隊獎。
訊息來源：中華大學
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