李永得訪苗栗 期再現臺三線客家人文地景



(中央社訊息服務20170801 10:11:29)客委會主委李永得昨日前往苗栗大湖及三灣等地，視察在地客家文化暨產業生活環境營造情形，聆聽在地鄉親意見，並期待能結合眾人之力，展現浪漫臺三線客家風情，打造客家人文地景，為客庄注入全新活力。



李主委昨日首先抵達苗栗縣大湖鄉新開國小旁半島，位於鯉魚潭水庫旁。大湖鄉公所提出「幸福花之島」營造計畫，盼營造原有生態池，增設透明觀景橋，並預計以多樣化四季植栽，展現萬種風情。李主委表示，本案位居臺三線由景山橋進入卓蘭鎮要道，若設計得當，可望成為臺三線一大亮點，並承諾將納入前瞻計畫考量。



針對遊客常造訪的大湖老街，大湖鄉公所則規劃推動大湖老街獨特風情特色街道營造計畫，以串連羅福星紀念館及義民廟。李主委指出，在景觀改善外，更重要的是呈現後端文化特色及永續維護，建議以環境減量為原則，強化整體街區的調和性，並利用招牌平面化創意設計，強調環境協調性。



李主委下午抵達苗栗縣三灣鄉大河國小，大河國小鄰近臺三線及三灣鄉最大埤塘，但受少子化衝擊，已於103年8月裁撤併入三灣國小。目前苗栗縣政府文化觀光局規劃利用閒置校地修繕，以作為農創學院使用，一方面推動返鄉青年培力及建構產業鏈，同時落實社會企業育成。



訊息來源：客家委員會本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/218015.aspx