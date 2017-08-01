轟動股林 震撼全台！多空系列課程－深受學員肯定



(中央社訊息服務20170801 10:00:30)《漢帝股市》公益巡迴演講，主辦單位特邀股市界「種搖錢樹法則」發明人無我老師攜手舉辦股市成功分享會，從台北、新竹、台中、高雄…等地區分享真實操作方法，講座、課程皆受到各年齡層投資者認同與肯定。



無我老師操盤精神淺顯易懂，就連初學投資朋友也能從「對股市完全陌生」透過輕鬆學習成為股海極少數的勝利者。某位資深投資人坦承，原是虳磭驧袺h疑的態度前來試探、踢館苤A但無我老師在課堂上展現的真功夫果令他心服口服。 學員們仔細睜大眼睛看著無我老師傳授獨家密技，瞠目結舌直呼：「原來股市真的能破解」。其《漢帝股市》臉書更得到學員們好評不斷。無我老師在課堂講座上不藏私教學，從股市心理學到選股、進出場資金布局，形成「穩定小賠大賺」心法，這想必是「追求穩定操作」投資人不可錯過的免費公益講座。



他操作股市在28歲破產，卻以「搖錢樹法則」達到財富自由當時一無所有的無我老師，想起某人提起的崩盤前兆，激勵他想翻身念頭，不能再像之前一樣，聽投信顧的產業分析、經濟學家的景氣預測、理財專家的長期投資，2008年金融海嘯已證明大家所接觸到的投資觀念幾乎是錯的，本身工程背景出身的他，重視統計與驗證，取25個國家，40年資料，將技術分析法帶入日、周、月線圖進行研究，最後終能找出明確且量化的致勝方法。 筆名「無我」道出其投資精隨，「無我心法」就是「不憑感覺判斷用心情操作，而是理性的判斷勝率最高的標的，且按照訊號進場。」另一個成功之鑰就是「種搖錢樹投資法」，主要特點就是能依「訊號明確程度」進行資金布局，確實做到小賠大賺的防衛機制。



與漢帝攜手公益講座 好評如潮，掌聲不斷機緣下，「漢帝股市投資」創辦人－羅帝經理看到無我老師的分享文章後，進一步聯絡發現有共通理念。因此，透過公益講座方式，提供投資人難得的致富成果，讓成功心法可以發揚，講座相關訊息公告於網站上，願能讓更多朋友受惠。



《漢帝股市》小檔案：ＦＢ粉絲頁：《漢帝股市》報名免費公益演講：https://goo.gl/forms/6f7MSSEwLVPFe8PG3連絡電話：0909-262222 (Roger)



訊息來源：漢帝股市



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