宥勝在臉書上公開「全裸照」，但是卻被FB檢舉。（圖／翻攝自臉書 , 2017.08.01）

藝人宥勝時常在臉書與粉絲分享生活，而他在日前貼出一張他10年在澳洲拍攝的「全裸」照片，白嫩的屁股與黝黑的背部，引發熱烈討論，但是沒想到過了幾天，卻被臉書檢舉，讓宥勝驚呼：「What the…？」

這一張「全裸照」是宥勝舉著單車，在澳洲烏魯魯愛爾斯岩拍下的，而且由於長時間在烈日下騎腳踏車，造成身體上半身色差很嚴重，除了屁股及大腿是白嫩的嚴色外，其他部位都曬成了古銅色。但是才一公開這張相片3天，就被臉書檢舉：「您的廣告不能推銷情趣或成人用品或服務。」讓宥勝非常不解。

不過就算被檢舉，他依舊重身貼文想傳達的訊息：「青春、熱血、旅行、與夢想」，並笑稱，雖然馬克祖克柏都想阻止他，可是他不會放棄，因此放上打過馬賽克版的照片。

▲宥勝於臉書宣傳活動，被檢舉後換上打馬賽克的照片。（圖／翻攝自臉書 , 2017.08.01）