防彈少年團鐵粉 少女打賭嘴塞鐵鎚中央社 (2017-08-01 08:48)
（中央社記者戴雅真倫敦31日專電）韓團防彈少年團（BTS）在美國人氣扶搖直上，路易斯安那州一名少女和朋友討論時太過興奮，竟然打賭把鐵鎚塞進嘴裡，差點卡住拿不出來。
「倫敦標準晚報」報導，14歲少女凱莉（Kaley）26日和朋友討論防彈少年團成員SUGA（閔?其），說「他美到我可以把鐵鎚塞到嘴裡」。
凱莉的朋友賭她塞不進去，她因此做出莽撞舉動，真的把鐵鎚給塞進嘴巴裡，還差點卡住，好險大約10分鐘後就鬆脫拿了出來。
她拍了一張鐵鎚卡在嘴裡的照片上傳推特，寫道「妳要怎麼跟妳媽說，妳嘴巴裡卡了鐵鎚」，推文目前有2萬6000次轉推。
部分網友認為她的行為太蠢，有網友說，「凱莉，我不認識妳，但我真的很替妳擔心。」
但也有防彈少年團的粉絲替她聲援，一名網友說，「妳代表了所有ARMY（防彈少年團粉絲暱稱）。」
凱莉表示，她媽現在把工具箱藏了起來。她也承認把鐵鎚塞進嘴裡是錯誤之舉，「有很多方式可以抒發興奮的情緒，把鐵鎚塞到嘴裡大概不是最好的方式。」1060801
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