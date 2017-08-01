一群駭客宣稱入侵HBO的網站，竊取到下一季（冰與火之歌）的劇本。



駭客宣稱，他們總共竊得1.5T的資料，裡面包括冰與火之歌的劇本，部份內容已經上網。



駭客宣稱這是網路紀元最大規模的資訊外洩案，它慫恿網路媒體一起來散播，還說散播得好，就可以得到訪問他們的機會。



據報導，駭客竊取的是冰與火之歌第七季的第四集，第四集還沒有播出。



HBO已經報警。



