HBO遭駭 冰與火之歌劇本被盜中廣新聞網 (2017-08-01 08:40)
一群駭客宣稱入侵HBO的網站，竊取到下一季（冰與火之歌）的劇本。
駭客宣稱，他們總共竊得1.5T的資料，裡面包括冰與火之歌的劇本，部份內容已經上網。
駭客宣稱這是網路紀元最大規模的資訊外洩案，它慫恿網路媒體一起來散播，還說散播得好，就可以得到訪問他們的機會。
據報導，駭客竊取的是冰與火之歌第七季的第四集，第四集還沒有播出。
HBO已經報警。
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