（中央社紐約31日綜合外電報導）美國媒體今天報導，普立茲獎得獎編劇兼奧斯卡入圍演員山姆夏普德（Sam Shepard）已辭世，享壽73歲。他的演藝生涯持續將近50年。



「紐約時報」引述家族發言人的話報導，山姆夏普德是因肌萎縮性側索硬化症（amyotrophic lateral sclerosis，即漸凍症）引起的併發症，在肯塔基州家中過世。



他曾寫過50部劇作，其中「埋藏的秘密」（BuriedChild）贏得1979年普立茲戲劇獎；他並以在電影「太空先鋒」（The Right Stuff）中的演出而被提名1984年奧斯卡最佳男配角獎。



山姆夏普德1943年出生在伊利諾州薛里坦堡（Sherdan），母親是教師，父親是軍人，他在二戰期間曾擔任轟炸機飛行員。1060801