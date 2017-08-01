患漸凍症 好萊塢演員山姆夏普德辭世中央社 (2017-08-01 03:22)
（中央社紐約31日綜合外電報導）美國媒體今天報導，普立茲獎得獎編劇兼奧斯卡入圍演員山姆夏普德（Sam Shepard）已辭世，享壽73歲。他的演藝生涯持續將近50年。
「紐約時報」引述家族發言人的話報導，山姆夏普德是因肌萎縮性側索硬化症（amyotrophic lateral sclerosis，即漸凍症）引起的併發症，在肯塔基州家中過世。
他曾寫過50部劇作，其中「埋藏的秘密」（BuriedChild）贏得1979年普立茲戲劇獎；他並以在電影「太空先鋒」（The Right Stuff）中的演出而被提名1984年奧斯卡最佳男配角獎。
山姆夏普德1943年出生在伊利諾州薛里坦堡（Sherdan），母親是教師，父親是軍人，他在二戰期間曾擔任轟炸機飛行員。1060801
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