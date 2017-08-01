【台灣醒報記者蔡旻豪綜合報導】科技部將舉辦「科技擂台 與AI對話」計畫，尋找能研發出好的語音辨識系統人才。科技部長陳良基31日表示，未來大眾化時代下，語音辨識是重要趨勢，此計畫將尋求好手研發能中文AI語音辨識系統，為此，科技部決定祭出冠軍2000萬、總獎金3000萬的誘人創業金。

今年是AI（人工智慧）元年，在未來20年，勢必會面臨各行各業都需要AI。科技部長陳良基31日接受TechOrange科技報橘專訪指出，面對未來，第一個當然是要先抓出科技趨勢，把必要人才的培育策略、方法定義清楚。接下來就是帶起產業、經濟，再下一波就是要融入、如何妥善應用。

活用台灣優勢

陳良基憂心，台灣電子產業滿大眾的，未來需要更大眾化，就必須要有一個介面。但目前都是國外掌控，我們自己還沒有好的產品。他表示，英文的部分（教育、普及性）現在都已經做得很好，台灣應該要善用這個環境、優勢，找回人工智慧時代的優勢。

「基礎設施只有一個，但是研究應該就要走向多元化。」科技部希望，現在全球都在拚AI，三四個中心互相合作或競爭，可以造就一個國際矚目的平台。台灣半導體的運算領先國際，只要能做好應用，就可以吸引國際的關注。

研發語言辨識

科技部將以「科技大擂台與AI對話」為主題，投入總獎金3000萬鼓勵科技人才出面。陳良基部長認為，這個能力到目前為止都還是很困難的題目，尤其在一個比較吵雜的環境，難度其實還很高，這場科技大擂台沒有年齡限制，高中生也可以參加。

陳良基舉例，像蘋果、谷歌的語音辨識如果以英語發音，辨識度相較於中文發音來的高。所以在全球戰略意涵上，如果我國的語言辨識這方面缺乏了，將在全球化上少了一席之地。陳良基更不希望台灣未來在語音辨識這區塊上都要跟國外大廠買。

政府策略

主持人問，美國白宮政策辦公室的「機器學習與人智能委員會」，在AI報告上不只談技術，更提到政府在人才技術推動上政府能做哪些事？例如，語音辨識、法律、倫理問題、就業市場問題。政府應扮演的角色為何？

陳良基回應，行政院有做科技會報，召集人是行政院長林全，委員有台積電董事長張忠謀等科技大老。目前政策是把趨勢抓出來、做基礎建設，把產業帶起來。對於面對產業之間的連結，把科技人才先培育起步，再推動的產業（語音辨識系統）先跟上。