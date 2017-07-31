▲毛弟以「邱宇辰」新名字再出發。（圖／百鴻揚娛樂提供 , 2017.07.31）

以「JPM」的毛弟受到粉絲支持的邱宇辰，最近以本名簽入新東家百鴻揚，要用「新名字」衝刺演藝事業再出發，還讓他變成楊謹華和安心亞的師弟，對此他開心表示，期待煥然一新的自己能有好表現。

毛弟是「棒棒糖男孩」的第一代團員，後來加入JPM，累積非常多的少女粉絲，對於改名再出發，他笑說不代表和以前的自己切割，但希望能「更上一層樓」，開心表示：「以後要以歌唱為基礎，在戲劇和主持上再衝刺！」

▲邱宇辰透露即將有新作品與粉絲見面。（圖／百鴻揚娛樂提供 , 2017.07.31）

2015年JPM宣布單飛不解散，但也讓歌迷很期待他的音樂作品，對此他透露很喜歡嘻哈：「我的理想就是當唱跳歌手，以後發片要以唱跳加嘻哈邁進！」而提到最近的規劃，他則表示即將進入新劇組，馬上就要有新作品與粉絲見面。