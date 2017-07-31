毛弟改名變「新人」 搶當楊謹華、安心亞師弟NOWnews今日新聞 (2017-08-01 00:00)
以「JPM」的毛弟受到粉絲支持的邱宇辰，最近以本名簽入新東家百鴻揚，要用「新名字」衝刺演藝事業再出發，還讓他變成楊謹華和安心亞的師弟，對此他開心表示，期待煥然一新的自己能有好表現。
毛弟是「棒棒糖男孩」的第一代團員，後來加入JPM，累積非常多的少女粉絲，對於改名再出發，他笑說不代表和以前的自己切割，但希望能「更上一層樓」，開心表示：「以後要以歌唱為基礎，在戲劇和主持上再衝刺！」
▲邱宇辰透露即將有新作品與粉絲見面。（圖／百鴻揚娛樂提供 , 2017.07.31）
2015年JPM宣布單飛不解散，但也讓歌迷很期待他的音樂作品，對此他透露很喜歡嘻哈：「我的理想就是當唱跳歌手，以後發片要以唱跳加嘻哈邁進！」而提到最近的規劃，他則表示即將進入新劇組，馬上就要有新作品與粉絲見面。
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
酒壺．台酒 清酒．台酒生技 青春露．台酒 紅麴．氣泡酒．台酒紅麴．台酒 酵素．酒釀．酒藏娘．台酒 蘇打．BLOMUS 酒架．台酒 麻油．隨身 酒壺．酒架．酒環．酒置架．酒蛋．酒釀黑櫻桃．酒豪傳說．台酒 黑麥．Finara 酒架．kilinpo 酒架．紅葡萄酒．台酒好水．酒釀桂圓．台酒 青蔥．養命酒．台酒 紅酒．葡萄酒．金門高粱酒
- TRUSSARDI-JEANS 黑色LOGO圖印棉質短袖T恤
- 【超值組合】YAMAHA 綜合擴大機 AS-301+網路CD播放機 CD-N3
- 【Go-Getter太陽眼鏡】時尚方框款(黑-銀#GS4008 C07)
- MY傢俬 簡約歐風雙人臥室6件組(不含床墊)
- ASUS 華碩 ESC500 G4 四核繪圖工作站 ( E3-1245v5 16G M.2
- 【Selene珠寶】冰種飄蘭花手鐲(A貨翡翠6594)
- 【ART64】925情侶手鍊-微笑手鍊 女款(純銀手鍊)
- 【星辰 CITIZEN】XC系列鈦幸運時刻電波腕錶(EC1110-52A)
- 時尚屋 辛恩5尺雙人床 (只含床頭-床架-不含床墊-床頭櫃)
- 【Panasonic 國際牌 】610L三門(香檳金)NR-C618NHV-L
混血正妹Rima不畏三度灼傷 全身疤痕勇敢追星夢【NOWnews今日新聞】
颱風夜放閃 鍾欣怡攜夫直播愛的部隊鍋【NOWnews今日新聞】
安潔莉娜裘莉發聲明澄清謠言 怒斥報導內容不實【NOWnews今日新聞】
艾莉絲曝離婚日本尪原因 盼未來另一半「會講中文」【NOWnews今日新聞】
植劇場搬上大銀幕 王小棣最想合作大咖是她【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》