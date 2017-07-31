吳宗憲（中間站立者）目前在荷蘭拍攝節目特別企劃，愛女吳姍儒為神秘嘉賓。（圖／中視提供, 2017.07.31）

吳宗憲、KID主持的《綜藝玩很大》，上週收視創新高，主持人吳宗憲、KID目前正在荷蘭錄製三週年特別企劃，製作單位公布神秘嘉賓就是憲哥女兒Sandy吳姍儒，父女合體讓粉絲驚呼連連，首次參與玩很大的Sandy擔任關主，這下可讓憲哥無法耍賴，只能乖乖回去當隊長，究竟倆人之間會擦出什麼火花。

孫協志、王仁甫、許孟哲主持的《飢餓遊戲》收視也破紀錄，得知收視告捷，主持人王仁甫表示：「要謝謝那些飛高高的女來賓、也辛苦了摔重重的男生，要有很大的重量才能在水上彈跳床把女孩彈這麼高，也因為飛高高，希望節目收視越飛越高。」他也期待下次能設計高空跳傘，因為「在高空吃東西感覺很酷！」孫協志也提到，節目收視每次創新高時，陳為民都剛好來錄影，真要謝謝他相挺支持。

《飢餓遊戲》收視佳，王仁甫、孫協志、許孟哲溫馨感謝支持。（圖／中視提供, 2017.07.31）