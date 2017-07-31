植劇場搬上大銀幕 王小棣最想合作大咖是她NOWnews今日新聞 (2017-08-01 00:00)
植劇場出產優質好戲口碑傳到國外，Netflix將從8月1日起，串流播出植劇場系列作品，從第一部戲到今，已過了1 年多的時間，看著Q演員的成場，王小棣老師也覺得相當欣慰，特別是徐鈞浩被她大力誇獎：「整個孩子氣都變得成熟了。」
王小棣透露，等最後一部《五味八珍的歲月》播完後，植劇場接下來會先「大檢討」，接著計畫往電影的方向發展，細節都還在討論中，目前還沒定論。被問到這些日子下來，有沒有哪位演員的進步特別印象深刻？王小棣說，「每個人都印象深刻，當初他們第一次表演的，我都還記得。」但小棣老師也特別誇獎徐鈞浩，坦言他身上散發的「文青的稚氣」現在變得更成熟了些。
▲王小棣（左四）和Q演員們。（圖／記者林柏年攝，2017.07.31）
王小棣分享起《五味八珍的歲月》，透露當初會選安心亞來演出傅培梅，是因為她看上去「滿有力氣」的感覺，王小棣說：「她看起來很斯文，但又是什麼苦都能吃。」有沒有哪位大咖是想合作，卻沒合作到的？小棣老師說，「想合作的當然很多啊，不過都還是要看劇本和角色啦，不去管角色最想合作的話，就是茱莉亞羅勃茲囉！」此話一出，笑翻所有人。
有趣的事情自然很多，無論如何，回到創立植劇場的初衷，王小隸仍希望能繼續培育出新一代演員、導演、編劇，做出更有質感的戲劇作品。
▲植劇場登陸Netflix，串流播出植劇場系列作品，江宜蓉（左起）、葉星辰、顏毓麟、徐鈞浩、柯貞年、王小棣、孫可芳、吳岳擎。（圖／記者林柏年攝，2017.7.31）
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