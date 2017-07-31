田馥甄再忙也要吃 自有一套「吃的哲學」NOWnews今日新聞 (2017-08-01 00:07)
田馥甄工作繁忙，不僅忙演唱會，也要忙舞台劇巡演，更有許多代言活動在身，甚至偶爾還抽空飛時裝週看秀，雖然累，但她仍熱愛從表演過程與「吃」紀錄自己。
她說：「我都是用『吃』來為巡演做一個記憶點跟基礎。」演出前一天固定先去吃當地的特色小吃，只要是網路上人家說「必吃」的東西就好像必須去吃吃看，除了去名勝古蹟等觀光景點走走逛逛以外，透過吃也會對那個地區更有印象。
儘管，日前她飛往巴黎看時裝秀時，因水土不服而發燒，好在隨行髮型師的當地朋友煮了愛心粥，滿足HEBE的口腹之慾。
▲田馥甄工作繁忙，不僅忙演唱會，也要忙舞台劇巡演，更有許多代言活動在身。（圖／MilkX提供，2017.07.31）
▲田馥甄喜歡嘗試網路上人家說「必吃」的東西。（圖／MilkX提供，2017.07.31）
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