陸公安小編誤貼網傳 已經被拜拜了中央社 (2017-07-31 19:41)
（中央社台北31日電）大陸南京市公安局官方微博「平安南京」小編因誤信網傳，今天上午貼文指人民日報照片生成應用程式是假的釣魚程式，但沒多久就被接任小編貼文澄清，並宣布「之前那個小編已經說拜拜了」。
為慶祝共軍建軍90周年，人民日報30日在微信推出「快看吶! 這是我的軍裝照」的照片生成器應用程式，立刻引發熱潮，點擊使用者破6000萬；今天微信、微博隨處可見用戶換上穿軍裝的大頭貼。
不過網路也隨即謠傳，直指這是釣魚程式連結，「是一個所謂的北京的公司，在一個IP在加拿大的服務器上，冒充人民日報的客戶端，獲取公民個人訊息。」
今天上午11時46分，「平安南京」發文轉載此一謠言，鄭重提醒網民這是電信詐騙新手法，還警告「小心被境外勢力採集訊息」。
由於官網影響力大，人民日報客戶端隨即發表聲明澄清，強調此程式不會也無法獲得用戶個資，並表示正聯繫警方，「對惡意造謠者保留追究法律責任的權利」。
中午12時27分，「平安南京」立刻轉載「江蘇網警」發出的澄清貼文，並表示「以此為準，大家好，我是新的小編，之前那個小編已經拜拜了。」
事後，大批網民到「平安南京」關切原任小編，新任小編還開玩笑貼出一張樓頂的照片表示「大家好，請大家指正批評，『阿平一代』現在上天台了，我得去喊他回來，大家原諒他一下好不好」。
有網友提問，「之前的小編被開除了嗎？」新任小編回覆「不知道去哪了」。後來「平安南京」就把留言功能關掉了。1060731
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