（中央社台北31日電）德國媒體「經濟週刊」29日以中國大陸摩拜單車為例，認為當地共享單車的繁榮最終可能破滅，並以「白癡經濟」形容摩拜的商業模式。



去年上半年，以摩拜單車為首的幾家業者，掀起了在城市裡投放自行車、讓使用者隨借隨還的經營熱潮。而這種「名為共享，實為租賃」的商業模式，也擴大到租借雨傘、3C產品充電器、籃球等各種產品。



環球時報引述德國「經濟週刊」29日的報導，認為大陸共享單車的前景堪憂，大多數公司儘管發展迅速、吸引了許多投資，卻賺不了錢。



報導估算，每輛共享單車價值280歐元（約新台幣1萬元），每天必須使用5次，才能在一年內達到損益平衡。而摩拜單車的顧客平均4天才借一次車，且每小時才人民幣1元（約新台幣4.5元）的價格太便宜。



報導指出，摩拜單車目前在中國大陸100個城市營運超過500萬輛共用單車，用戶多達1億人。摩拜和另一家ofo小黃車都已進軍英國。



環時引述德國科隆大學經濟學者羅多夫表示，共享單車目前在大陸的低價策略是為了搶下市占率，用戶資料本身就有很大價值。他認為，共享單車在歐洲每小時的費用遠高於在中國大陸的行情，因此在歐洲市場有前景。



不過，根據廣東衛視今年播出的「財經郎眼」，大陸財經新媒體「易簡財經」主編張威則認為，摩拜在大陸可以獲利。



他以廣州市為例指出，截至今年3月，摩拜投放10萬輛自行車，活躍用戶為100萬，所以是每10人共用一輛車，加上每個用戶有人民幣299元的押金，這些押金若用作投資，以3%的投資報酬率計算，年收也有900萬元。此外，車身廣告也是收入來源。1060731