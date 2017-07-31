文／MOOK景點家克里斯多福整理報導



台灣茶業發展至今已有200多年歷史，深厚的茶葉文化與人文風俗有密不可分的關係。休閒觀光茶園已經是許多遊客選擇的旅遊景點之一，除了可以體驗採茶、喝茶等農村體驗外，還能欣賞壯闊的茶園與群山環抱之美。以下推選六大療癒身心的茶園景點，遊客不妨可以趁著炎熱的夏日，到山上避暑感受山水美景。

石碇千島湖茶園 (圖／janewwang)

1. 石碇 - 八卦茶園



離台北市區約30至40分鐘車程的石碇，有著絕美的秘境，站在石碇的八卦茶園上，不僅可以感受茶園之香，還能欣賞令人驚嘆的千島湖美景。另外，還可以選擇漫步在附近的永安景觀步道，適合遊客們安排一趟一日遊。



2. 南投 - 軟鞍八卦茶園



終年雲霧繚繞的軟鞍八卦茶園，隱藏在南投大鞍竹海風景區內，因地形曲折如斗笠，早期被稱為斗笠茶園。後因茶樹層層環繞投狀似八卦，因此也被稱為八卦茶園。一望無際的翠綠茶園，搭配恬靜的山林風光，讓這裡成為許多廣告商拍攝的取景地，也吸引許多攝影愛好者前來。

軟鞍八卦茶園 (圖／南投縣政府)

3. 南投 - 武界開心茶園



位在仁愛鄉的武界開心茶園露營區，這裡有絕佳的視野，不僅可以賞盡日出雲海，入夜還可以看見琉璃夜景與銀河星空，可說是五星級般的露營住宿。

武界開心茶園露營區 (圖／武界開心茶園露營區)

武界的茶園因茶樹生長在終年雲霧繚繞，海拔1400~1500公尺以上的山上，所以能夠孕育出品質極佳的高山烏龍茶，遊客來到此地還可以體驗茶園的芬芳。

武界開心茶園露營區 (圖／武界開心茶園露營區)

4. 阿里山 – 碧湖山茶園



碧湖觀光茶園位在海拔1,000至1,200公尺之間，天氣晴朗時，可以清晰遙望到玉山主峰，及遠眺台灣四縣的叢山峻嶺交會，景色稱奇。茶園平日雲騰霧繞，景象變化萬千，常有壯闊雲海出現，是梅山山區新興的旅遊景點之一，園區提供有品茗、餐飲、民宿之服務。

碧湖觀光茶園 (圖／農委會)

5. 宜蘭 – 玉蘭茶園



位在玉蘭休閒農業區最高點的玉蘭茶園，不但可以親身感受茶園中的清新空氣，還能眺望整片蘭陽平原與溪谷，站在觀景台上居高臨下，無限遼闊的視野盡收眼底，讓人心曠神怡。

在玉蘭茶園上可一覽廣闊的蘭陽平原與溪谷 (圖／農委會)

在玉蘭茶園上可觀賞到相當清楚的山巒交鋒之景，陽光穿過雲層間隙灑落在平原上，堪稱絕美。這裡採自助式泡茶，在欣賞美景的同時，可以為自己沏一壺好茶，享受愜意時光。

在玉蘭茶園上可觀賞到相當清楚的山巒交鋒之景，陽光穿過雲層間隙灑落在平原上，堪稱絕美 (圖／農委會)

6. 三峽 – 熊空茶園



新北市群山環繞的熊空茶園，稜線下的茶園翠谷映入眼簾，還有湛藍的天、清新的空氣，這裡就像是台北的後花園一般，隱密而美麗，讓人心生嚮往。

熊空茶園 (圖／台灣農林熊空茶園)

熊空茶園清靜而自然，沒有華麗的設備，只有自然溫馨的空氣充滿四周，隨著四季不同的幻化，不同時節前來都能領略截然不同的綺麗景致，包括春季的粉紅山櫻花、夏天綠意等、秋季染紅楓葉、冬季的雪白山頭。



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