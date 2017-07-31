文／MOOK景點家吳品萱整理報導



瞬間在口中爆發出來的濃郁風味卻讓人暫時會忘記熱量這件事，只想要好好享受當下的絕妙滋味。相信有不少人都是起司控! 除了邪惡再也沒有可以更貼切的形容，在這精選台北7間邪惡的店家，一起來陷入這牽絲的魅力吧！



濃濃的起司淋在水波蛋上。(圖 /墨爾本布蕾斯咖啡廳)

1.墨爾本布蕾斯咖啡廳



一位新加坡女生獨自一人來板橋開啓的墨爾本風格咖啡廳，簡約工業風，無論是墨爾本式全天早餐還是咖啡，都希望做到最好的給每一位客人！其中這道蘑菇拉可雷特起司，上桌時老闆會幫你刮下滿滿的起司，實在太銷魂了~~起司控必訪!



超邪惡起司瀑布。(圖 / sunset_food)

[Info]

地址: 新北市板橋區重慶路67號

電話: 02 2959 5936

時間: 週一~週五 10:00-22:00 週六日8:00-22:00





2.Chelsea's 雀兒



餐館內位子不多，走溫馨路線!其中最著名也最吸睛的，非三重起司帕尼尼不可了！烤的焦酥的土司裡，夾入MOZZARELLA、COLBY、JACK三種起司，香濃味十足，滿到夾不住，起司直接肆無忌憚的流出來~~絕對也是起司控必嚐的一款!



牽絲的起司讓人看了口水直流!(圖 / sophieemomo)

[Info]

地址：台北市大安區羅斯福路三段283巷38號

電話：02-2364-8657

時間：11:00-21:00





3.REVEL 樂福 新美式餐廳



主打以歐美料理手法創新台灣在地食材，主廚烹調、平實享受的樂福新美式餐廳。店內空間寬敞明亮，餐點創新多變化!其中超牽拖起司肉醬麵更是人人必點，為三種起司、大蒜麵包、番茄肉醬麵的組合，看似簡單卻是意想不到的美味搭配。



吃麵的同時又能拉起滿滿的起司。(圖 / 樂福新美式餐廳)

[Info]

地址: 大安區大安路一段84巷4號2樓

電話: 02 2731 0505

時間: 12:00-22:00





4.金花碳烤吐司專賣



每天都人潮滿滿的的金花碳烤吐司專賣，其中這一款吃完絕對罪惡感滿滿，採用牛奶吐司，內裡夾入三種起司、黑毛豬肉片、嫩煎蛋...等配料，並抹以福源花生醬而成。超大份量加上起司和花生瀑布一起流下~~這身為起司控不能不吃啊!



起司加上花生醬一起流下來的「給我壁咚」。(圖 / 金花碳烤吐司專賣)

[Info]

地址：台北市萬華區內江街17號

電話：0905-663001

時間：08:30-16:00

每月單週週一公休、每月雙週週一、週二公休。





5.烤司院碳烤吐司專賣



同樣也是一間擁有起司瀑布的超犯規碳烤吐司專賣店，這家最有名的當然就是失控起司肉蛋口味，點這個失控起士吐司，老闆怕你吃到快失控，還會附上手扒雞的透明手套!另外他們家的手工花生奶更是不定期限量供應的產品，如果幸運有遇到記得要點一杯來喝喝看。



超級失控的起士土石流。(圖 / 烤司院碳烤吐司專賣)

[Info]

地址: 台北市中山區天津街 16 號

電話: (02)2563-8360

時間: 07:00--13:00





6.BarSip 餐酒



一間亞洲融合餐、義式餐點和西班牙風味小館。輕鬆自在的環境搭配各國精選啤酒、調酒和美食，為三五好友、公司同事下班聚會、喝一杯的好選擇! 其中推薦的是這道”起司手拉麵包”，手工麵包加上明太子起司、高達起司、莫札瑞拉起司，熱騰騰牽絲的起司配上酥脆的麵包實在令人驚艷!



起司手拉麵包。(圖 / BarSip 餐酒)

[Info]

地址: 台北市松山區南京東路三段303巷14弄6-1號

電話: 02 2712 7120

時間: 12:00-14:00，18:00-23:00





7.UNCLES TAIWAN



在韓國就非常多美食部落客探訪的餐廳UNCLES魷魚大叔，其中這隻花枝招展的大魷魚就是店裡的招牌餐點，鍋裡含有超濃郁的99.2%Mozzarella起司，夾起來的瞬間可以看到拉得長長長的牽絲，實在太幸福了!



招牌起司火焰辣炒年糕+花都開好了!(圖 / UNCLES TAIWAN)

[Info]

UNCLES 工地店

地址:台北市大安區光復南路 260 巷 31 號

電話: (02) 8771-8097

時間:平日 11:30-22:30 (15:00~16:30 午間休息)

假日 11:30-22:30 (15:00~16:30 午間休息)



UNCLES 布帳馬車店

地址:台北市信義區松壽路12號4樓(ATT 4 FUN)

電話: (02) 7743-0200

時間: 平日 11: 00-22:00 (以百貨營業時間為主）

假日 11: 00-22:00 (以百貨營業時間為主）





身為起司控的你，趕快把這幾間筆記下來! 真的太罪惡！看起來已經不是可以只用好吃來形容了!



又是滿滿罪惡感 四大厚鬆餅點燃甜點魂

》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15811