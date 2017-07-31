文／MOOK景點家陳玟霖整理報導



城市旅遊是現在大眾旅客出遊的目的地，東京、首爾等大城市是現在的熱門景點。但在炎炎夏日裡海島國家旅遊更是讓人心曠神怡，在浪漫的海邊配上沙灘與陽光的漫步生活，是情侶一同出遊的好選擇。夏天想要去海島度假，不妨前往這幾個國家享受難得的假期吧！

漫步在熱情的海灘，情侶出遊最適合在海島國家（圖／馬來西亞觀光局）

1.巴拉望

巴拉望省是菲律賓民馬羅巴區下屬的一個省，由主島巴拉望島，以及周邊的卡拉綿群島、庫約群島、巴拉巴克島等小島組成，因為有天然的海底以及未受汙染的自然景館，讓巴拉望有「小馬爾地夫」的美名。

位在菲律賓的巴拉望省有小馬爾地夫的別稱（圖／巴拉望省）

巴拉望群島被譽為「菲律賓最後一片處女地」，保留了將近60% 的原始森林，其中有30% 是紅樹林，因此從高空中往下看，一座座長滿樹叢的小島有如綠寶石般點綴在藍色清澈海水之中。

美麗清澈的海與生態讓巴拉望被譽為「菲律賓最後一片處女地」（圖／palawanisland）

這裡有許多「一島一飯店」的特色跳島旅遊和住宿，可以在飯店的島嶼沙灘上享受夕陽落下的迷人樣貌，有被列為世界文化遺產的最長海底河流可以欣賞這裡的生物多樣性。因為消費便宜，更是適合年輕情侶的旅遊目的地。

朵絲帕瑪斯是巴拉望島嶼上知名的一島一飯店（圖／Dos Palmas Island Resort and Spa）

2.沙巴

馬來西亞總共有13洲，沙巴洲正是其中之一，坐落在全世界第三大島的婆羅洲上面。沙巴的每座島嶼到有著如詩畫般的人間仙境，不論是香蕉船、水上摩托車、海底漫步等水上活動，或是徜徉在藍天白雲下，輕鬆享受日光浴，沙巴均能滿足你一顆熱愛海洋的心。

碧海藍天、潔白細沙，沙巴是熱愛海島的旅客喜愛去的地點之一（圖／馬來西亞觀光局）

沙巴也是世界獨一無二的生態寶庫，可以搭乘長尾船深入雨林，尋找神秘的長鼻猴，也可以體驗一場老少皆宜的九如河泛舟，或是自我挑戰，享受征服全東南亞第一高峰的絕妙體驗。

沙巴的「神山」是東南亞的第一高峰。（圖片提供／馬來西亞觀光局）

因為沙巴隸屬於馬來西亞，多國語言皆通的模式也在沙巴上執行，因此到沙巴旅遊不僅不用擔心語言問題交通與物價也十分方便和親民，讓情侶來沙巴旅行可以自在又輕鬆。

沙巴必訪的景點之一水上清真寺（圖／wall.alphacoders）

3.蘇美島

蘇梅島是泰國的第三大島，過去以種植椰子、生產橡膠和漁獲為主要收入。東岸綿長的海岸線擁有細白的沙灘、清澈的海水，周邊有星羅棋布的群島和海洋國家公園，自然原始的海島風情吸引了來自世界各地的旅客。

蘇美島擁有細白的沙灘及清澈的海水（圖／JOHN547）

蘇美島最知名的活動便是在農曆每個月的十五前後的「滿月派對Full Moon Party」每年都吸引大量的人潮到此朝聖，在此吃的、喝的、各式電子音樂樣樣都有，越晚越熱鬧，到了午夜，兩公里長的『哈林海灘』就成了人山人海的電音海灘，不分來自全世界自由主義者、青年世代，不分國籍一起共舞狂歡。

蘇美島知名的滿月派對大家前往蘇美島必去的狂歡派對之一（圖／lets9up）

在有美麗的沙灘及海水的蘇美島上，有趣的派對行程配上舒適的泰式按摩對於熱戀的小情侶是再適合不過的地點。

蘇美島的島嶼風光（圖／JOHN547）

4.沖繩

沖繩縣是日本最西南側的一個縣，狹長的島嶼有美麗的海岸，若你想要體驗海島生活卻又放不下想要購物的衝動，那麼沖繩絕對會成為絕佳選擇。

沖繩不僅可以體驗海島風情也可以在此體驗不同的文化及購物體驗（圖／沖縄県庁）

除了可以享受海島風情沖繩也擁有OUTLET購物中心、逛街天堂國際通可以滿足消費的慾望以外，還有日本古文化神社波上宮、古城首里城以及富有外國色彩的美國村，讓旅客除了玩沙灘海水以外仍有不同的渡假享受。

沖繩的古城首里城富有歷史文化意義（圖／沖縄県庁）

現在許多的藝人在沖繩舉辦海島婚禮，讓沖繩越來越有浪漫情懷，在忙碌的觀光與消費之外，於黃昏漫步沖繩沙灘，享受兩人寧靜時光也是情侶讓感情升溫的不錯選擇。

國際通是旅客前往沖繩旅遊必去的景點之一（圖／沖縄県庁）

根據調查在海島國家求婚不僅比較會成功，且會讓人更有浪漫的情懷，趁著夏天，帶著你的另一半來一場海島旅遊吧！





單身也沒關係 一個人旅遊不寂寞 全球五大豔遇聖地

》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=13810