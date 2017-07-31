陸：中美貿易與北韓核問題不該混為一談中央社 (2017-07-31 18:01)
（中央社北京2017年7月31日綜合外電報導）針對美國總統川普指責中國大陸跟美國做生意賺了大筆利益，卻對平壤方面無所作為，大陸官員今天表示，美國不應把貿易跟北韓核子計畫的事情混為一談。
法新社報導，陸商務部副部長錢克明在記者簡報會上說：「我們相信，北韓核子問題與中美貿易是兩個領域截然不同的議題，」並指這兩項議題「沒有相關性，不應混為一談」。
先前川普透過推文指控中國大陸對北韓毫無作為，他說：「我對中國非常失望。我們愚蠢的前領袖們允許他們一年靠貿易賺進數千億美元，然而...。」
他在接下來的推文說：「他們在北韓問題上對我們毫無貢獻，光耍嘴皮子。我們將不再允許這繼續下去。中國可以輕易解決這個問題！」（譯者：中央社許湘欣）
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