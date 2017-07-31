記者陳木隆／宜蘭報導

尼莎、海棠颱風已過，林務局羅東林區管理處所轄太平山國家森林遊樂區訂於8月1日上午8點起恢復開園，惟區內尚有一些既定工程施作及部分自然步道封閉，請民眾配合暫勿前往；並考量颱風過後仍有外圍環流影響，易有豪陣雨發生，提醒民眾必須注意落石坍方發生，隨時掌握路況資訊，以策安全。

羅東林管處指出，因應尼莎及海棠颱風來襲，太平山國家森林遊樂區自7月29日起預警性休園，並於颱風警報解除後全力投入環境及各項設施檢視，目前已經全面完成。區內步道開放、封閉情形如下：

全線開放─檜木原始林步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道等。局部開放─見晴懷古步道局部開放至800公尺，預定8月2日全線開放。

全線封閉則有─鐵杉林自然步道，預計8月4日後開放；鳩之澤自然步道─因進行步道木棧階梯更新工程，預計9月開放；茂興懷舊步道及三疊瀑布步道─因蹦蹦車停駛，封閉中。

太平山開放情形將於太平山FB粉絲團(http://www.facebook.com/tps100.forest/)、台灣山林悠遊網(http://recreation.forest.gov.tw/)及太平山森林遊樂區專網(http://tps.forest.gov.tw/)發布，或電洽太平山管理中心(03-9809805)及售票站(03-9809619)。