（中央社華盛頓30日綜合外電報導）多年來，Roomba掃地機器人一直在地板上打轉，未來卻多了新任務，它的主要工作可能是蒐集資訊，而非灰塵。



路透社報導，這些資訊有關於空間變化，例如房間大小以及沙發、桌子、燈具和其他傢俱間的距離。對亟欲推動藉由各種網路驅動裝置控制「智慧」住家的科技產業而言，這是接下來有待開發的領域。



目前市場上已有智能家居照明、溫度調節裝置和監視攝影機，不過Roomba製造商iRobot公司執行長安格爾（Colin Angle）說，它們對了解實體環境仍相當遲鈍。他認為當前引導高端Roomba機種的繪製地圖技術能改變這類情況，且以公司策略為基礎。



這樣的前景不僅吸引投資人，也吸引亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）、蘋果公司（Apple Inc.）和谷歌（Google）母公司Alphabet等致力研發人工智慧語音助理做為智慧住家連繫裝置的企業。



根據金融研究機構IHS Markit，智慧家庭裝置2016年市場價值為98億美元，估計今年將成長60%。



安格爾告訴路透社，iRobot公司可望達成協議，在取得用戶的同意下，於接下來幾年將他們的地圖與上述三巨頭之一或其他巨頭免費共享。



安格爾說，iRobot公司可望從這些協議中獲取更多益處，藉由儘可能與許多企業免費建立聯繫，讓這項家用裝置變得更有用。（譯者：中央社劉文瑜）1060731