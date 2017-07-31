（中央社記者江俊亮嘉義縣31日電）今年第10號颱風海棠遠颺，嘉義林區管理處今天下午發布新聞稿指出，由於氣象局已解除颱風警報，阿里山森林遊樂區預計明天上午8時重新開園。



新聞稿指出，阿里山森林遊樂區自28日下午5時30分起休園，經林管處進行阿里山森林遊樂區巡查及整備工作，園區內的森林鐵路支線（沼平線、神木線）及電動遊園車已可配合營運。



由於阿里山公路（台18線）已在今天上午開放通行，雖然嘉義地區今天仍有局部大雨或豪雨發生的機率，林管處將在確認聯外道路無落石及坍方情形後，預計8月1日上午8時重新開園。



至於阿里山森林鐵路本線（嘉義─奮起湖）之間受颱風影響，造成37號隧道土石滑落，預估8月1日中午可完成清理作業，因此森鐵本線8月1日仍停駛，將待試運轉確定路線安全後，再恢復行駛。



此外，位於阿里山公路旁的觸口自然教育中心今天上午8時已開園；位於嘉義縣東石鄉的鰲鼓濕地森林園區東石自然生態教育館今天例行性休館，8月1日將正常營運。



嘉義林管處提醒民眾，受颱風外圍環流影響，近日天氣狀況不穩定，加上雨後山區土石含水量高，容易發生落石及坍方，請遊客暫時勿前往山區步道及海邊旅遊，以維護自身安全。1060731